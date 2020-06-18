Курс евро снизился на 9 копеек, доллар подрос почти на 14 копеек

Центральный банк России с 19 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,6180 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 13,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,2924 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,05 копейки.