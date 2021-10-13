Курс евро снизился на 9 копеек, доллар потерял всего 2 копейки

Центральный банк России с 14 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,8577 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,0028 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,06 копейки.