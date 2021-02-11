Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 12:55
Курс евро снизился на 9 копеек, доллар теряет почти 27 копеек
Центральный банк России с 12 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7579 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,66 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,4388 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,47 копейки.
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