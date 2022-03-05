Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 15:00
Курс евро снизился на 91 копейку
Центральный банк России с 6 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 105,8124 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты не изменился.
Официальный курс евро установлен в размере 115,6212 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 91,00 копейки.
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