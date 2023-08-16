Курс евро снизился на 91 копейку, доллар потерял почти 72 копейки

Центральный Банк России с 17 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,7045 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 71,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,6591 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 91,45 копейки.