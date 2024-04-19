Курс евро снизился на 95 копеек, доллар потерял 65 копеек

Центральный Банк России с 20 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 93,4409 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,5797 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 95,19 копейки.