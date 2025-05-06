Курс евро снизился на 99 копеек, доллар ослаб почти на 95 копеек

Центральный Банк России с 7 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2155 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,70 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9644 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 94,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9169 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 99,13 копейки.