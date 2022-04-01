Курс евро снизился на почти на 35 копеек, доллар подрос почти на 2 копейки

Центральный банк России со 2 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 83,4285 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,88 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 92,1468 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,62 копейки.