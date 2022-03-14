Курс евро снизился почти 1,72 рубля, доллар теряет почти 1,56 рубля

Центральный банк России с 15 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 115,1963 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 155,54 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 127,2343 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 171,80 копейки.