Курс евро снизился почти 4,01 рубля, доллар теряет почти 3,63 рубля

Центральный банк России с 12 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 116,7517 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 362,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 128,9523 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 400,58 копейки.