Курс евро снизился почти на 1 рубль, доллар теряет почти 73 копейки

Центральный Банк России с 9 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5664 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,22 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,4641 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,7755 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 99,87 копейки.