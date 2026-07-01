Курс евро снизился почти на 10 копеек

Центральный Банк России со 2 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4842 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,90 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,2652 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1754 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,89 копейки.