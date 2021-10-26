Курс евро снизился почти на 1,04 рубля, доллар теряет 58 копеек

Центральный банк России с 27 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 69,5526 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 58,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,7019 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 103,99 копейки.