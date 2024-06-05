Курс евро снизился почти на 12 копеек, доллар потерял 1 копейку

Центральный Банк России с 6 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,7436 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,4443 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,87 копейки.