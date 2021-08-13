Курс евро снизился почти на 13 копеек, доллар потерял почти 10 копеек

Центральный банк России с 14 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4721 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2195 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,62 копеек.