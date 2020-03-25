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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.20 14:10

Курс евро снизился почти на 1,3 рубля, доллар теряет почти 1,1 рубля

Центральный банк России с 26 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,7928 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 105,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1485 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 127,68 копейки.

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