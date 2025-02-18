Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар потерял 9 копеек

Центральный Банк России с 19 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,4167 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,68 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,3398 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6693 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,55 копейки.