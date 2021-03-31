Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар потерял почти 7 копеек

Центральный банк России с 1 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,6373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7452 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,69 копейки.