Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 11 копеек

Центральный Банк России с 20 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3434 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,76 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,9448 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,7804 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,91 копейки.