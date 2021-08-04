Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 9 копеек

Центральный банк России с 5 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7857 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4112 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,66 копейки.