Мурманская область. Арктика (16+)04.08.21 12:55
Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар потерял почти 9 копеек
Центральный банк России с 5 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7857 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,67 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,4112 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,66 копейки.
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Последние комментарии
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
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