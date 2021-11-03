Мурманская область. Арктика (16+)03.11.21 14:15
Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар вырос почти на одну копейку
Центральный банк России с 4 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,4876 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,93 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 82,8112 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,65 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
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