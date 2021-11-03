Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар вырос почти на одну копейку

Центральный банк России с 4 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,4876 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,8112 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,65 копейки.