Курс евро снизился почти на 1,59 рубля, доллар потерял 1,4 рубля

Центральный банк России с 9 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,8501 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 140,46 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 81,7064 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 158,66 копейки.