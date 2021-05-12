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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 14:15

Курс евро снизился почти на 16 копеек, доллар теряет почти 12 копеек

Центральный банк России с 13 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,0400 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8475 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,65 копейки.

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