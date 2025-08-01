Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 17:55
Курс евро снизился почти на 17 копеек, доллар вырос на 1 копейку
Центральный Банк России со 2 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0899 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,29 копейки.
Официальный курс доллара в размере 80,3289 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,26 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,7056 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,95 копейки.
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Александр
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Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
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