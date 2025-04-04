Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар потерял почти 11 копеек

Центральный Банк России с 5 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6044 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,2774 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,9855 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,53 копейки.