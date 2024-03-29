Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар вырос на 10 копеек

Центральный Банк России с 30 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,3660 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,5299 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,58 копейки.