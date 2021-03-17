Курс евро снизился почти на 2 копейки, доллар подрос на 14 копеек

Центральный банк России с 18 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1019 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9693 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,59 копейки.