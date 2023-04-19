Курс евро снизился почти на 20 копеек, доллар подрос на 5 копеек

Центральный Банк России с 20 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,6549 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3736 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,77 копейки.