Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 16:15
Курс евро снизился почти на 20 копеек, доллар подрос на 5 копеек
Центральный Банк России с 20 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,6549 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 5,21 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,3736 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,77 копейки.
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