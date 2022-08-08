Мурманская область. Арктика (16+)08.08.22 16:10
Курс евро снизился почти на 20 копеек, доллар потерял 5 копеек
Центральный Банк России с 9 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3164 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,32 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,1615 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,95 копейки.
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Людмила
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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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