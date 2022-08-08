Курс евро снизился почти на 20 копеек, доллар потерял 5 копеек

Центральный Банк России с 9 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3164 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,1615 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,95 копейки.