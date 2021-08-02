Курс евро снизился почти на 22 копейки, а доллар потерял 12 копеек

Центральный банк России с 3 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,0156 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,7717 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,96 копейки.