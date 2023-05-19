Курс евро снизился почти на 22 копейки, доллар – почти на 13 копеек

Центральный Банк России с 20 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,9093 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,2770 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,94 копейки.