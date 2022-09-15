Курс евро снизился почти на 22 копейки, доллар теряет почти 11 копеек

Центральный Банк России с 16 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,6663 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,6196 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,72 копейки.