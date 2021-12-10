Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 13:40
Курс евро снизился почти на 23 копейки
Центральный банк России с 11 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6059 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 83,1158 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,86 копейки.
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