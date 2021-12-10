Курс евро снизился почти на 23 копейки

Центральный банк России с 11 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6059 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,1158 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,86 копейки.