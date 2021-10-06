Курс евро снизился почти на 25 копеек

Центральный банк России с 7 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5682 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,9251 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,72 копейки.