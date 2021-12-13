Курс евро снизился почти на 25 копеек, а доллар ослаб почти на 20 копеек

Центральный банк России с 14 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4107 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,8660 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,98 копейки.