Курс евро снизился почти на 26 копеек, доллар подрос почти на 96 копеек

Центральный Банк России с 29 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,9783 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 95,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,9586 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,87 копейки.