Курс евро снизился почти на 26 копеек, доллар потерял 5 копеек

Центральный банк России с 25 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5266 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6877 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,69 копейки.