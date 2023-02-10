Курс евро снизился почти на 27 копеек, доллар потерял 10 копеек

Центральный Банк России с 11 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 72,7923 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,0542 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,81 копейки.