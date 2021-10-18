Курс евро снизился почти на 27 копеек, доллар теряет почти 7 копеек

Центральный банк России с 19 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,1714 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,4592 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,84 копейки.