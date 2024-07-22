Курс евро снизился почти на 28 копеек, доллар потерял 24 копейки

Центральный Банк России с 23 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9740 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,7805рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,7591 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,80 копейки.