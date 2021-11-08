Курс евро снизился почти на 28 копеек, доллар потерял 9 копеек

Центральный банк России с 9 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,3975 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,5355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,57 копейки.