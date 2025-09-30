Курс евро снизился почти на 28 копеек, доллар потерял почти 26 копеек

Центральный Банк России с 1 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5548 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,6084 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 25,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,8644 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,66 копейки.