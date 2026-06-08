Курс евро снизился почти на 28 копеек, доллар теряет 20 копеек

Центральный Банк России с 9 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7826 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,04 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,2644 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,2798 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,84 копейки.