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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.24 16:35

Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллар потерял почти 25 копеек

Центральный Банк России с 22 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,4082 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,2971 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,71 копейки.

 

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