Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллар теряет 11 копеек

Центральный Банк России с 29 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9420 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,6947 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5928 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,98 копейки.