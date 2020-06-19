Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллар теряет почти 5 копеек

Центральный банк России с 20 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,5725 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 4,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,0047 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 28,77 копейки.