Курс евро снизился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 29 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,1777 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,1657 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,62 копейки.