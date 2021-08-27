Курс евро снизился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 28 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9866 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0304 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,72 копейки.