Курс евро снизился почти на 3 копейки, доллар теряет почти 2 копейки

Центральный Банк России с 10 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9784 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,1543 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3666 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,88 копейки.