Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял 29 копеек

Центральный банк России с 1 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2965 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3778 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,53 копейки.